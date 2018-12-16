مدير قنوات أبوظبي الرياضية “يعقوب السعدي” يقدم ذكرى (الحوت) من داخل الإستاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تمكنت مجموعة (محمود في القلب) عبر اللجنة العليا المنظمة للذكرى السنوية السادسة لرحيل الفنان الراحل “محمود عبد العزيز” من الحصول على موافقة الإعلامي الإماراتي مدير عام قنوات أبوظبي الرياضية الأستاذ “يعقوب السعدي” لتقديم الذكرى السنوية السادسة لرحيل الفنان الأسطورة “محمود عبد العزيز” من داخل استاد الخرطوم، في السابع عشر من شهر يناير القادم.

وكانت اللجنة المنظمة للذكرى السنوية قد قدمت الدعوة للإعلامي “يعقوب السعدي” للحضور للسودان من أجل تقديم الذكرى السنوية من داخل الإستاد خصوصاً بعد تألقه في تقديم صورة جميلة ومبهرة عن السودان، عمقت الشعور بالفخر والاعتزاز لدى الشعب السوداني، وذلك خلال التغطية الإعلامية الكاملة من قنوات أبوطبي الرياضية الخاصة بالكلاسيكو السوداني، الذي كان قد جمع بين فريقي الهلال والمريخ، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبدعت في تنظيمه بملعب “محمد بن زايد” بأبي ظبي، الذي تزين بلوحة سودانية زاهية تمازجت باللونين الأحمر والأزرق عكست صورة الشعب السوداني المتحضر المتسامح، حيث لعب “السعدي” دوراً بارزاً انطلاقاً من حبه للسودانيين في تحويل الكلاسيكو إلى حدث عالمي، تناقلت وقائعه وأحداثه عدد كبير من أجهزة الإعلام الإماراتية، على رأسها قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية وقنوات أخرى، والصحف والمواقع الإلكترونية المختلفة، فكان اسم السودان حاضراً في أجهزة الإعلام الإماراتية مقروناً بكل ما هو جميل ومقروناً بالإعجاب والتقدير للشعب السوداني، وكل هذا كان كفيلاً بحد ذاته أن يجعل “يعقوب السعدي” يتبوأ مكانة رفيعة في قلوب السودانيين.

وأوضح “إبراهيم همام” رئيس اللجنة المنظمة للذكرى حسب صحيفة المجهر، أن مجموعة (محمود في القلب) بادرت اللجنة العليا المنظمة عقب انتهاء فعاليات الكلاسيكو بالتواصل مع “السعدي” وقدمت له الدعوة للحضور للسودان، وتقديم الذكرى السنوية من داخل الإستاد، وذلك بعد أن قدمت له اللجنة المنظمة نبذة يسيرة حول “محمود عبد العزيز” وأسطوريته وقيمته وقامته ومكانته في قلوب السودانيين، وطلبت منه الدخول للمواقع العالمي (يوتيوب) لأخذ خلفية عن (الحوت) والحدث ليعود بعدها “يعقوب” وحواجب الدهشة ترتفع لفنان سوداني يتمتع بهذا العشق والحب الهستيري الذي لا نظير له وهذه الجماهيرية الجارفة التي تضيق بها جنبات استاد يعجز فنانون على امتداد الوطن العربي على ملئه، بينما يمتلئ بجماهير فنان ليس على قيد الحياة، وأعرب “السعدي” عن حسرته وقال: إنه خلال بحثه في (يوتيوب) عن الحوت لم يجد له مادة أو فيلم احترافي يليق بقيمة هذا الأسطورة، وكانت ردة فعله الأولى على هذا الأمر أن وجه فريق عمل متكامل من قنوات أبوظبي الرياضية للحضور للسودان وعلى نفقته الخاصة لتصوير فيلماً وثائقياً لمدة ساعة ونصف عن الأسطورة “محمود عبد العزيز” بأحدث المعدات وبأعلى درجة من المهنية والاحترافية، ليُعرض عبر قنوات أبوظبي الرياضية، ولم يكتف “السعدي” بذلك بل في ردة فعل أخرى وعد بتسخير كل علاقاته في أن يجد هذا الحدث المدهش المساحات اللائقة في أجهزة الإعلام المختلفة.

وتابع ابراهيم أن هناك بعض الأطراف والجهات حاولت استغلال حضور فريق العمل والإعلامي “يعقوب السعدي” وادعت أنها من قامت بتقديم الدعوة لهم للحضور للسودان لتكريمهم في مخادعة غير مبررة وتزوير للحقائق، إلا أن “يعقوب السعدي” قام بتسجيل فيديو أكد من خلاله حضوره للسودان في الخامس عشر من شهر يناير القادم من أجل (الحوت).