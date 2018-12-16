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وانتشر مقطع فيديو للسفير وهو يغادر القاعة، عندما طلب مقدم الحفل الذي نظمه تحالف البناء من الحاضرين الوقوف دقيقة صمت تكريما لأرواح "شهداء العراق"، الأمر الذي أثار موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
© REUTERS / Leah Millis
وصرح المستشار الإعلامي للسفارة الإيرانية في بغداد ذو الفقار أمير شاهي، أن "السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، حضر الحفل منذ البداية، وأتم جميع فعالياته التي كرمت الشهداء العراقيين، ثم قرأ سورة الفاتحة على أرواحهم"؟
وأوضح أن السفير "غادر في لحظة قيام الحضور، دون الانتباه إلى أنه كان قيام دقيقة صمت، وليس ختاما للحفل".
وقال إن "الشهداء هم محط احترام لدى الجمهورية الإسلامية في إيران، وبعثاتها الدبلوماسية سيما السفير مسجدي، الذي أنفق عمره في مكافحة الإرهاب وتكريم شهداء محور المقاومة الإسلامية ومجاهدي القوات العراقية المسلحة المحترمة، وأن إيران قدمت الكثير من الشهداء في المعارك ضد الإرهاب".
وأكد شاهي أن سفارته "تنفي بشكل حاسم وقاطع محاولات بعض الأشخاص في اتهام إيران بالإساءة إلى شهداء العراق".
شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انسحاب السفير الإيراني في بغداد أثناء الوقوف تحية لشهداء العراق على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .