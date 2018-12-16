السفير القطري في موسكو: روسيا هي الأقدر على تحديد أدوار الدول في "أستانا"

الدوحة — سبوتنيك. وقال السفير في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" على هامش "منتدى الدوحة"، "إذا تم توسيع الأدوار في أستانا ما هي الأدوار السياسية التي ستقدم للدول التي تدخل في مسار أستانا؟ ما هو الدور الذي سيناط به لمصر أو قطر، هل ستقوم بدور مراقب؟ داعم؟ التصور للدور يأتي ممن أنشأ أستانا والذي أنشأ منصة أستانا هي روسيا، وبالتالي روسيا هي أقدر على أن تقدر أهمية ضلوع أي من الدول في مسار أستانا".

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وأضاف السفير "إن كان لروسيا رؤية إن قطر، السعودية، مصر ستقدم قيمة مضافة لأستانا، فأعتقد أن روسيا ستطلب من هذه الدول الانضمام، ولا أعتقد أن هذه الدول سترفض المشاركة في أي عملية نهايتها هي تحقيق السلام والاستقرار".

وأشار السفير إلى أن "الدور التركي في أستانا يحل محل الدور العربي ويقوم بنقل نفس الأفكار".

كما نفى السفير توجيه دعوات لقطر للمشاركة في أستانا.

وتعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.