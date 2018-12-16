وزير خارجية تركيا يلمح إلى احتمال تعامل بلاده مع الرئيس الأسد

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الدوحة-سبوتنيك. وقال أوغلو، في كلمة له خلال منتدى الدوحة، اليوم الأحد: "ما نحاول القيام به هو كتابة دستور يكتبه السوريون بأنفسهم ثم نعد البلاد لإجراء انتخابات، وينبغي أن تجرى الانتخابات تحت رعاية الأمم المتحدة ومظلتها".
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وردا على سؤال حول ما إذا أعادت الانتخابات الأسد رئيسا، قال وزير الخارجية التركي: "لو كانت الانتخابات ديمقراطية وذات مصداقية فعلى الجميع أن يفكر في قبولها".
وكان رئيس الوزراء التركي السابق بن علي يلدريم، قال في أغسطس/أب الماضي، إنه من الممكن أن يبقى الرئيس السوري بشار الأسد رئيسا مؤقتا للبلاد، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن يظل طرفا في مستقبل سوريا. وأضاف يلدريم أنه يمكن بالتعاون مع روسيا وإيران وغيرهما من الدول المعنية التوصل إلى حل للأزمة السورية.
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