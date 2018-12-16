حنا غريب: تظاهرة بيروت باب الدخول إلى التغيير الأساسي في لبنان

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وقال الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، النقابي حنا غريب، خلال اختتام التظاهرة في ساحة رياض الصلح وسط بيروت: "كفى استهتارا وإذلالا بكرامة اللبنانيين ولن نخاف منكم وسنواجهكم وسنحملكم تبعات الانهيار الذي وصلنا إليه".

وأضاف قائلا "السياسيون يمعنون بالاستمرار بالصفقات والسمسرات ونهب المال العام ويريدون الالتفاف على ضرب سلسلة الرتب والرواتب". وتابع "ليس عادلا أن يدفع الفقراء 70% من قيمة الدين العام وحيتان المال لا تدفع سوى 30% وآن الأوان لقلب هذه المعادلة رأسا على عقب".

ودعا حنا غريب للبنانيين إلى الخروج من متاريس الطائفية والمذهبية إلى رحاب الوطنية ودعاهم النزول إلى الشارع في كل المناطق اللبنانية.

واعتبر غريب أن تظاهرة بيروت اليوم هي باب الدخول إلى حيث التغيير الأساسي في لبنان.

وبدوره اعتبر النائب أسامة سعد أن تظاهرة اليوم تعبير عن نقمة شعبية عارمة وتعبير عن تمرد شعبي ضد واقع لم يعد بالامكان احتماله.

وطالب بتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد قائلا "لن أمنح الثقة للحكومة المقبلة نظرا لمعارضتنا للتوجهات الاقتصادية والسياسية في أوساط الحكم".