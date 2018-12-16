شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإجراءات المُتخذة من الدول الأربع تهدف لتغيير التوجه القطري المخرب والان مع التفاصيل
أكد وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن "الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع لدرء التدخلات القطرية سيادية وسياسية وتهدف إلى تغيير التوجه القطري المخرب".
وأضاف قرقاش في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "وندرك ان الدوحة ستعود إلى رشدها والي محيطها الخليجي في الوقت المناسب وتصريح غابرييل مكاني بامتياز وجانبه الصواب".
وبين قرقاش، أن "تصريح سيغمار غابرييل الوزير الألماني السابق في منتدى الدوحة أن المنطقة في أزمة قطر لم تكن بعيدة عن تدخل عسكري غير صحيحة وتجانب الواقع.
واختتم:"قرار الدول الأربع اتخذ بناء على دعم قطر للتطرف والتدخل في شؤونها، آنذاك قابلت غابرييل في برلين وكان متفهما لأسباب الأزمة".
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