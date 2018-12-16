شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح مناقصة عالمية لشراء زيتي الصويا ودوار الشمس والان مع التفاصيل

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، السبت، إنها تسعى لشراء شحنات من زيتي الصويا ودوار الشمس في مناقصة عالمية.

وتطلب الهيئة شراء ما لا يقل عن 30 ألف طن من زيت الصويا و10 آلاف طن من زيت دوار الشمس، وستقبل الهيئة أيضا عروضا لما لا يقل عن 10 آلاف طن من زيت الصويا و5 آلاف طن من زيت دوار الشمس بالجنيه المصري.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية إن الزيوت النباتية مطلوبة للوصول بين العاشر والخامس والعشرين من فبراير/شباط.

وسيكون الموعد النهائي لتقديم العروض يوم الأربعاء.