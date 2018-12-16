شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: اعتراف استراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل يصطدم بالقانون والان مع التفاصيل
وأضاف "الموقف الاسترالي منقوص، ولذلك هو يثير انزعاجنا لأنه ينطوي علي تحيز صارخ لإسرائيل، وعندما تطرق إعلانهم إلى فلسطين تعمد أن يكون غامضاً ولم يتضمن اعترافاً بدولة فلسطين ولكن تحدث عن أن بقية القدس، يعني الشرقية، هي موضع تفاوض، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع".
وتابع الأمين العام "أدعو الحكومة الاسترالية لتصحيح موقفها والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية دون إبطاء بهذا سنعتبر موقفها متوازناً".
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