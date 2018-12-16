شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط: اعتراف استراليا بالقدس عاصمة لإسرائيل يصطدم بالقانون والان مع التفاصيل

قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن الاعلان الاسترالي المتضمن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل "يثير الانزعاج لأنه يصطدم بالقانون الدولي وبالحقوق الثابتة للفلسطينيين".

وأشار أبو الغيط في تصريح له من أبو ظبي، حيث يشارك في مؤتمر حول الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، إلى أن الاعتراف فقط بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل مع تجاهل الاعتراف وأن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين انما ينطوي علي انحياز واضح تجاه الموقف الاسرائيلي مع تجاهل حقوق الفلسطينيين الثابتة والمشروعة في القدس الشرقية عاصمةً لدولتهم".

وأضاف "الموقف الاسترالي منقوص، ولذلك هو يثير انزعاجنا لأنه ينطوي علي تحيز صارخ لإسرائيل، وعندما تطرق إعلانهم إلى فلسطين تعمد أن يكون غامضاً ولم يتضمن اعترافاً بدولة فلسطين ولكن تحدث عن أن بقية القدس، يعني الشرقية، هي موضع تفاوض، وهذا ما نرفضه بشكل قاطع".

وتابع الأمين العام "أدعو الحكومة الاسترالية لتصحيح موقفها والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية دون إبطاء بهذا سنعتبر موقفها متوازناً".