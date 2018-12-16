شكرا لقرائتكم خبر عن أوزبكستان تقترض 2.3 مليار دولار لتمويل محطة تحويل الغاز إلى سوائل والان مع التفاصيل

اتفقت أوزبكستان مع 11 بنكا من اليابان والصين وكوريا الجنوبية وروسيا والغرب على قروض بقيمة 2.3 مليار دولار لمشروعها الخاص بمحطة لتحويل الغاز إلى سوائل.

وستسمح محطة جي.تي.إل، المقرر تدشينها في عام 2020 باستثمارات تصل إلى 3.7 مليار دولار، بأن تستخدم أوزبكستان احتياطياتها الضخمة من الغاز الطبيعي لإنتاج المزيد من الوقود، مثل الديزل الذي تستورده حاليا بسبب هبوط إنتاجها من النفط الخام وعدم كفاية الطاقة التكريرية.

وقالت إدارة المحطة خلال حفل التوقيع في طشقند إنها ستكرر 3.6 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وتنتج 1.5 مليون طن من الوقود.

وتشمل قائمة البنوك كلا من بنك التنمية الصيني، وكريدي سويس، وميتسوبيشي يو.إف.جي الياباني، وميزوهو، وإس.إم.بي.سي، وبنك إكسيم الكوري، وكيه شور، وبنك ووري، وإكسيار الروسية وجازبروم بنك، وروسكسيم بنك.