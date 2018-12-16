شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عربي لمتابعة تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والان مع التفاصيل

بحث ممثلو وزارات الاقتصاد والمالیة والتجارة والصناعة في الدول العربیة، السبت، سیر تنفیذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أجل تعزیز التجارة العربیة البینیة.

وقال محمد شلواح رئیس الاجتماع الـ46 للجنة التنفیذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي مستشار وزیر الاقتصاد بدولة الإمارات، إن جدول الأعمال یتضمن العدید من البنود ذات العلاقة.

وأشاد شلواح، لدى بدء الاجتماع الذي يستمر 4 أيام، بدور الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة في اتخاذ خطوات متسارعة لتحقیق الغایة المنشودة "وهي تعزيز العلاقات بين الدول العربیة وزيادة التبادل التجاري بينها".

وقال بهجت أبوالنصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالجامعة العربیة، إن جدول الأعمال يتضمن متابعة تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والإجراءات المتخذة من الدول.

وأشار أبوالنصر إلى أهمية التحديث الدوري للبیانات الخاصة بنقاط اتصال منطقة التجارة، والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة للجامعة بنسخة إلكترونية واضحة من نماذج التوقيع والأختام المستخدمة عند التصديق على شهادات المنشأ لعام 2019؛ لتسهيل المبادلات التجارية، تنفيذا لقرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص.

وأوضح أن الاجتماع يناقش مذكرة للأمانة العامة بشأن تقرير مجمع حول "التقارير الدورية لمتابعة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، إلى جانب مشروع "إنشاء بوابة إلكترونية عربية لتسهیل النقل والتجارة" في ضوء دراسة أعدها مجلس وزراء النقل العرب.

وذكر أن الدراسة تهدف إلى رفع الوعي وزيادة الشفافية بين الدول العربیة في موضوعات ذات العلاقة بالنقل والتجارة والجمارك.

وأوضخ أبوالنصر أن الاجتماع يناقش أيضا مذكرة للأمانة العامة حول "متابعة تطورات الفريق العربي لسلامة الأغذیة وتسهيل التجارة"، إلى جانب بند حول "الدعم الفني المقدم للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

ونوّه بأن الجامعة العربیة تسعى لتوفیر الدعم الفني للدول العربية الأقل نموا في الموضوعات كافة ذات الصلة بمنطقة التجارة وبناء القدرات.

ويرأس وفد الكویت إلى اجتماع لجنة التنفیذ والمتابعة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مراقب الشؤون العربیة بوزارة المالیة الكويتية زويد المطيري، ویضم المراقب بالإدارة العامة للجمارك هادي العجمي والمراقب بوزارة التجارة والصناعة صالح الرندي.