شكرا لقرائتكم خبر عن مصر قلقة من التصعيد الإسرائيلي في الضفة والان مع التفاصيل

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، منوهة بالتداعيات المحتملة للتصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تُفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضاً لكافة المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام.

كما أكد البيان على دعم مصر للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولاً لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت مصر تواصلها تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقاً من الدور الإقليمي الذي تضطلع به لتعزيز دعائم السلام والاستقرار في المنطقة.