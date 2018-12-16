شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسواق العالمية يلقي بظلاله على تعاملات بورصات الخليج المبكرة والان مع التفاصيل

تراجعت مؤشرات بورصات الخليج خلال التعاملات المبكرة الأحد بفعل تراجع الأسواق العالمية والناشئة يوم الجمعة.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي المالي 0.57% بالغا مستوى 4833.72 نقطة، وتم التداول على 5.720 مليون ورقة مالية بسيولة 11.927 مليون درهم نفذت خلال 188 صفقة. وتأثر الأداء في السوق بهبوط المؤشرات القطاعية مجتمعة بصدارة "العقار" 2.99% مع تراجع "رأس الخيمة العقارية" 3.81%، كما خسر قطاع "الطاقة" 1.98% مع هبوط سهم "طاقة" 8.14% متصدرا تراجعات الأسهم في السوق. فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية وحيدا 0.02%.

وجاء سهم "بنك أبوظبي الأول" على رأس قائمة الأسهم النشطة من حيث قيمة التداولات بإجمالي 5.261 مليون درهم بعد تراجعه 0.06 درهم إلى 13.9 درهم، تلاه سهم "اتصالات" بإجمالي 2.748 مليون درهم خاسرا 0.08 درهم بنسبة 0.47% إلى 16.9 درهم. وتبعهما "الدار العقارية" بإجمالي1.737 مليون درهم متراجعا 0.05 درهم بنسبة 3.11% إلى 1.56 درهم.

كما تراجع مؤشر سوق دبي 0.96% بالغا مستوى 2574.08 نقطة، وتم التداول على 39.640 مليون ورقة مالية بسيولة 29.741 مليون درهم نفذت خلال 516 صفقة. كما جاء أداء السوق متأثرا بتراجع أغلب القطاعات، يتقدمها "العقارات" 2.34%، و"الخدمات" 1.92%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار 0.52% وحيدا. وفي هذه الأثناء، تقدم سهم "الخليج للملاحة القابضة" نشاط السيولة بإجمالي 14.254 مليون درهم بعد ارتفاعه 0.91% إلى درهما واحدا للسهم،

وخسر المؤشر العام لسوق مسقط 0.01% ليسجل 4447.73 نقطة، و تم التداول على 225.321 ألف ورقة مالية بسيولة 36.996 ألف ريال نفذت خلال 21 صفقة. وتم التداول على 6 أسهم، لم يرتفع منها سهم، فيما تراجع سهم"الرؤية للتأمين" 5.76%، واستقرت 5 أسهم دون تغيير.

وتراجع هامشيا المؤشر العام لسوق الكويت 0.01% إلى 5149.09 نقطة، وتم التداول على 43.304 مليون ورقة مالية بسيولة 7.416 مليون دينار نفذت خلال 1589 صفقة. وتباين أداء القطاعات في السوق، حيث ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات بصدارة "التأمين" 1.69%، و"الخدمات الاستهلاكية" 0.20%.

كما انخفض المؤشر الرئيسي لسوق المال السعودي 0.39% ليسجل 7883.03 نقطة، وتم التداول على 15.214 مليون ورقة مالية بسيولة 276.836 مليون ريال نفذت خلال 12.103 ألف صفقة.

وتراجعت قطاعات السوق يقودها "تجزئة الأغذية" 0.58%، و"إنتاج الأغذية" 0.52%، فيما ارتفعت 3 قطاعات بصدارة"الاتصالات" 0.09%. وجاء سهم "زين السعودية" في صدارة نشاط التداولات بإجمالي 3.643 مليون ورقة مالية سجلت سيولة 27.436 مليون ريال ليرتفع إلى 7.60 ريال للسهم.