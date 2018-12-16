شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 17 سلة غذائية ضمن مبادرة "لايزال الخير حياً لايزال" بالقطن والان مع التفاصيل

وزعت اليوم الأحد، ضمن مبادرة "لايزال الخير حياً لايزال" في مديرية القطن بوادي حضرموت 17 سلة غذائية لمعلمات مركز أطفال التوحد بقيمة 270 الف ريال.

وجاء ذلك بتمويل من فاعل خير، كما تم اعتماد مولد كهربائي للمركز ضمن المبادرة ومن نفس فاعل الخير

من جهته شكر محمد عيظة بن وبر مدير المركز عمر صالح لكمان القائم على هذه المبادرة وفاعل الخير على تقديمهم هذا الدعم السخي للمركز.

هذا وتهدف مبادرة لايزال الخير حياً لايزال بمديرية القطن إلى مساعدة المحتاجين من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأسرة الفقيرة والأيتام والمساجد بالمديرية من خلال تقديم مساعدات نقدية ومعونات غذائية وادوية للمرضى.

وذلك من خلال العديد من المناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحث المتبرعين على المساهمة في دعم وتبني مشاريع المبادرة.