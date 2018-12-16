شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وأسر 29 من مسلحي الحوثي خلال مواجهات وبقصف في الحديدة والان مع التفاصيل

دارت اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة والمليشيا في حين واستهدفت غارات جوية مناطق متفرقة في محافظة الحديدة غرب اليمن، رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويد في محادثات السلام اليمنية، بحسب ما أعلنت مصادر قريبة من الحكومة اليمنية، اليوم الأحد.

وذكر مصدر في القوات الموالية للحكومة، أن "29 مسلحاً على الأقل قتلوا، بينهم 22 من المتمردين الحوثيين في الاشتباكات والغارات في المحافظة، ليل السبت.

وأضاف المصدر نفسه أنه تم أسر 7 من مقاتلي المتمردين الحوثيين خلال هجوم في الدريهمي جنوب المحافظة.

وصرح أحد سكان الحديدة أن المواجهات التي اندلعت مساء السبت"عنيفة" مشيراً إلى استخدام "رشاشات ومدافع ومضاد طيران".

وتابع "فجر اليوم تراجعت حدتها وأصبحت متقطعة نسمعها بين الحين والأخر".

وأضاف "حتى أصوات الطيران لم تتوقف من الليل حتى الفجر".