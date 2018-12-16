شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: العملات الأجنبية تشهد حالة عدم استقرار.. تعرف على الزيادة الجديدة والان مع التفاصيل

ننشر لكم متابعينا آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لصباح هذا اليوم الأحد، وهي كالتالي: أسعار الشراء السعودي : 132 الدولار : 505 الاماراتي: 134 اسعار البيع السعودي: 135 الدولار: 510 الاماراتي: 137 * وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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