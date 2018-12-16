شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وغبار.. الأرصاد بالمملكة "مزعجة" (تقرير) والان مع التفاصيل

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الرياض، القصيم)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وفرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد عدة تنبيهات لثمانية مناطق: الجوف والحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة وعسير والمدينة المنورة والرياض وتبوك؛ وذلك لحالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار الذي يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقالت الأرصاد عبر مركز الإنذار المبكر: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وتتواصل حتى السابعة مساء، وتشمل عدة محافظات بالمناطق الثمانية.

وكان الدكتور مازن السلمي، خبير الأرصاد والباحث في الطقس والمناخ، توقع حدوث منخفض جوي على بلاد الشام الأسبوع الجاري، بمشيئة الله.

وأضاف السلمي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه من المتوقع تساقط للثلوج والله أعلم، وربما يمتد تأثير المنخفض على أجزاء من المملكة ومن بينها سواحل البحر الأحمر.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 16 /12/2018 على مدن السعودية:

أبها 10°

الباحة 9°

الخبر 16°

الدمام 17°

الرياض 10°

الطائف 12°

المبرز 15°

المدينة المنورة 22°

الهفوف 15°

بريدة 12°

جازان 27°

جدة 25°

خميس مشيط 14°

سبت العلايا 11°

عرعر 9°

محافظة الخرج 14°

مدينة حائل 10°

مكة 24°

منطقة تبوك 14°

نجران 13°