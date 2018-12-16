شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. علماء يطرحون تجاربهم ويقدمون اقتراحاتهم في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" والان مع التفاصيل

الابتكار سر النجاح، والتجديد أساس التميز والتفوق وأصحاب الجهود المخلصة يصلون إلى أهدافهم بسهولة ويسر.. ويتخطونها أحيانا إلى مجالات أرحب وأوسع، وتحقيق النجاح والتفوق هدف يسعى إليه الجميع، لكن لا يدركه إلا صاحب جهد وتميز وابتكار، وجميعها صفات يسعى تطوير التعليم إلى غرسها في نفوس وشخصيات أبنائنا في المدارس والجامعات، للذك وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، الدعوة لكل صاحب قصة نجاح في الحياة العملية والعلمية.

ومن ضمن المشاركين في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الدكتور رشيق المراغي مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة صافي SAFI كواليتي للبرمجيات، وهو صاحب اقتراح تطبيق البرمجيات في تطوير التعليم.

حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة، والماجستير في الهندسة الهيكلية من جامعة تورنتو بكندا، ومُنِح الدكتوراه في الإنشاءات والهندسة المدنية من كلية الهندسة جامعة كيبيك بكندا لعمله البحثي المميز في حل مشاكل التشغيل البيني التي تواجه صناعة الإنشاءات.

انتُخِب زميلاً للجمعية الكندية CSCE للهندسة المدنية تقديراً لتفوقه في الهندسة والمساهمة الفعالة في تقدم الهندسة في كندا، مؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لشركة صافي SAFI، الشركة الرائدة في مجال برامجيات الهندسة الإنشائية في كندا منذ 33 عامًا، ويمثل برنامج الهندسة الإنشائية الخاص بالشركة خيارًا مثاليًا لمساعدة التعليم الأكاديمي والأساتذة في مجال الهندسة الإنشائية على المستوى الوطني والدولي بسبب هيكله النموذجي.

أمل فرح خبيرة تربوية وكاتبة وشاعرة ومستشارة أدبية ومحررة صحفية، حصلت على ليسانس الآداب ـ قسم اللغة العربية ـ جامعة القاهرة 1999، ثم السنة التمهيدية للماجستير ـ قسم اللغة العربية 1991.

تعمل كخبير تربوي لدى شركة آفاق المعرفة ـ دولة الإمارات العربية المتحدة، ألفت عدداً من المناهج منها: منهج الوردة لتعليم اللغة العربية، والذى أعتمدته دولة الامارات العربية المتحدة لرياض الأطفال.

أصدرت العديد من الكتب منها: كتاب مختلف وعادى جدا جدا، والنهايات السعيدة، وأريد أن أكون سلحفاة، والإجابة مصر.

تشغل منصب مدير تحرير إصدارات ديزنى الصحفية باللغة العربية، وكذلك مجلة ناشيونال جيوجرافيك للشباب ـ النسخة العربية.

وشغلت منصب مدير تحرير 8 مجلات أطفال كتبت أعمدة ثابتة في مجلة الأطفال الأسبوعية "علاء الدين"، وجريدة الأطفال "صبيان وبنات"، وملحق بجريدة "أخبار اليوم" الأسبوعي.

كتبت عدة أغاني منها: أغاني مسلسل الأطفال التلفزيوني "بكار"، 6 أجزاء، وأغاني برنامج " يللا بينا " 3أجزاء, أغاني مسلسل الأطفال التلفزيوني "خيال الظل"، وبعض أغاني برنامج الأطفال "عالم سمسم".

كما كتبت عدة سيناريوهات منها فيلم "الحسن بن الهيثم" و"المهمة" ، ومسلسل "عمو يس".

وخصص متحف جوتنبرج لكتب الأطفال قسما خاصا لكتبها، واختارت اليونسكو نص "نقوش غريبة" كأفضل نص عربى يمكن تنفيذه.

ومن ضمن المشاركين بالمؤتمر الدكتور أحمد شاكر أستاذ الهندسة المدنية بجامعة ريرسون بكندا، وخبير الاستشعار عن بعد وتحليل بيانات ماسحات الليزر الموجودة على الطائرات.

تخرج من كلية الهندسة - جامعة القاهرة عام ١٩٩3 وكان من أوائل دفعته.

تخصص في توصيف علاقة مسارات الأقمار الصناعية بسطح الأرض وتسجيل وتحليل بيانات صور الأقمار الصناعية.

هو نائب رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة ريرسون، ونائب رئيس الجمعية الكندية للاستشعار عن بعد، ونائب رئيس لجنة الاستشعار عن بعد في المنظمة العالمية للتصوير الجوي والاستشعار عن بعد.

عمل بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أعوام في العديد من المشروعات ومن ضمنها مشروع مترو الأنفاق في مراحله الأولي.