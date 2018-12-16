شكرا لقرائتكم خبر عن السلامي: لا يبدو أن هناك نية صادقة لدى الحوثيين للانسحاب أو تنفيذ اتفاق الحديدة والان مع التفاصيل

قال الصحافي اليمني ورئيس تحرير موقع اليمن الجمهوري، كمال السلامي “لا يبدو أن هناك نية صادقة لدى الحوثيين للانسحاب أو تنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة، فهم أرادوا فقط وجودا أمميا في الميناء، لأن ذلك يعني إحراجا للحكومة”.

وبين السلامي في تصريح نشرته صحيفة "العرب" الصادرة اليوم الأحد أن آلية التنفيذ تم تحديدها في الاتفاق.

لافتا إلى أن المسألة باتت مرتبطة بتفسيرات طرفي النزاع لتلك الآلية، فالحوثيون يعتقدون أن الجهة المعنية بإدارة المدينة والانتشار فيها هي الأجهزة الأمنية المحلية، التي باتت 100 بالمئة من العناصر الموالية لهم، عكس تفسير الحكومة المعترف بها.

وتعود السيادة على الميناء بموجب الاتفاق إلى الحكومة الشرعية، على أن يكون هناك إشراف أممي في الموانئ الثلاثة، لكنّ الحوثيين لا يعترفون أساسا بالحكومة الشرعية، حيث يقول السلامي “ستبقى مسألة الاعتراف بالحكومة وبالمرجعيات، هي العائق الأكبر أمام تنفيذ أي التزام من قبل الحوثيين”.