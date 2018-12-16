شكرا لقرائتكم خبر عن أم تحل مشكلة كسل ابنها بأغرب طريقة! والان مع التفاصيل

لم تجد أم طريقة أفضل من أجل التغلب على كسل ابنها الذي يعذبها يوميا للاستيقاظ صباحا من أجل الذهاب للمدرسة الا الاتصال بالشرطة.

وفقدت الأم الأمريكية وتدعى كريستال تاونز الامل في اصلاح كسل ابنها البالغ (١٤ عاما) واتصلت بالشرطة للمساعدة، وبالفعل حضر أحد رجال الشرطة للمنزل لايقاظ الفتى واصطحابه للمدرسة.

ووفقا لصحيفة مترو البريطانية، أيقظ الشرطي الفتى وقال له ستجلس في الكرسي الخلفي لسيارة السرطة من أجل ايصالك للمدرسة.

وبعد هذه الواقعة أكدت الام انها تهدد ابنها ” زاكاري ” باحضار الشرطة له حتى يستيقظ، وبات الأمر نافعا للغاية، ولا يتردد ابنها في الاستيقاظ منذ ذلك الوقت، خاصة انه شعر بالاحراج امام زملائه عندما وصل للمدرسة في سيارة الشرطة، تقول الام: “إنه يحب النوم كثيرا لكنه غير سلوكه منذ تلك الواقعة التي لا يريد تكرارها”.