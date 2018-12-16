شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعزز مكانة اللغة العربية بمبادرات ومراكز بحثية والان مع التفاصيل

أطلقت الإمارات العديد من المبادرات والمواثيق لترسيخ مكانة اللغة العربية وتعزيز مكانتها، وأنشأت المراكز التعليمية والمعاهد المتخصصة التي تستهدف تعليم أصولها وآدابها.

وتزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية الذي خصصته الهيئة العامة للأمم المتحدة للاحتفاء بها، تلقي "العين الإخبارية" الضوء على أهم هذه المراكز والمبادرات.

مبادرات الشيخ محمد بن راشد

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة من المبادرات التحفيزية لرفعة اللغة العربية وترسيخ مكانتها محلياً وإقليمياً ودولياً، ومنها تأسيس لجنة تحديث تعليم اللغة العربية، والتي تتكون من خبراء تربويين وأكاديميين يقدمون اقتراحات لأساليب تعليمية جديدة لمناهج تعليم اللغة العربية، كذلك تدشين معجم محمد بن راشد للغة العربية المعاصرة، جائزة محمد بن راشد للغة العربية، مبادرة تحدي القراءة العربي، ومبادرة الوسم "بالعربي" وغيرها.

المجلس الاستشاري للغة العربية

"المجلس الاستشاري للغة العربية" هو مجلس تابع لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية، أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 2012، بهدف جعل الإمارات مركزاً للامتياز في اللغة العربية انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021.

ويضم المجلس نخبة من العلماء والأكاديميين والمتخصصين، ويشرف على تعزيز ورعاية جهود الحفاظ على اللغة العربية على مستوى دولة الإمارات وتنسيق الجهود الحكومية والأهلية في هذا المجال.

مجمع اللغة العربية بالشارقة

جهة حكومية أكاديمية تتبع إمارة الشارقة أنشأه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ليمثل مركزاً للحوار الثقافي والبحث اللغوي لكل دول العالم، كما أنه يعنى بقضايا اللغة العربية ودعم المراكز اللغوية في العالمين العربي والإسلامي، إصدار المعاجم اللغوية ومعاجم اللهجات والموسوعات العلمية.

ويعد المجمع منارة ثقافية في علوم اللغة العربية، إذ تجرى فيه الدراسات والبحوث المتعلقة باللغة العربية والإشراف عليها ونشرها، إضافة إلى بحث ودراسة كل ما من شأنه أن يرتقي باللغة العربية، وإحياء التراث العربي والإسلامي، والعمل على توثيقه، كذلك دراسة المصطلحات العلمية والأدبية والفنية والألفاظ الحضارية.

جمعية حماية اللغة العربية بالشارقة

وتمثل الجمعية حلقة الاتصال بين جميع المؤسسات والهيئات وملتقى الأفراد، لتثير الاهتمام بقضايا اللغة العربية، إذ تقدم مجموعة من الخدمات بهدف حماية اللغة العربية مثل تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة باللغة العربية، ودعم الأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمرات داخل الدولة وخارجها، وصولاً إلى تعليم مهارات اللغة والأدب من شعر ونثر وكتابة أدبية وصحفية للناطقين بالعربية.

أقسام وبرامج اللغة العربية في الجامعات الإماراتية

اهتمت مختلف الجامعات الإماراتية بتعليم أصول اللغة العربية وآدابها وإنشاء أقسام وبرامج خاصة بذلك للناطقين وغير الناطقين بها على حد سواء.

ويأتي في مقدمتها، وحدة برامج اللغة العربية واختبارات العين للكفاءة التابعة لمركز التعليم المستمر في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ومعهد اللغة العربية التابع لجامعة زايد، والذي يسعى إلى تطوير البرامج الأكاديمية التي ترتقي باللغة العربية وعلومها، وقسم اللغة العربية بجامعة الشارقة، إضافة إلى إطلاق كلية للترجمة ومعهد لتعليم العربية لغير الناطقين بها التي دشنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 2012، وغيرها من المراكز البحثية التي تعني بالارتقاء باللغة العربية وعلومها.