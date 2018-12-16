شكرا لقرائتكم خبر عن اللوفر أبوظبي ينظم مجموعة من الأنشطة مع اقتراب موسم العطلات الشتوية والان مع التفاصيل

أعلن متحف اللوفر أبوظبي تنظيم العديد من الأنشطة التي تناسب الكبار والصغار والعائلات مع اقتراب موسم العطلات الشتوية.

وكشف متحف اللوفر أبوظبيعن عرض لطلاب الجامعات في الإمارات وهيئاتها التعليمية، يستمر حتى 31 ديسمبر/ كانون الثاني الجاري، بدخول مجاني، فيما ستتمتع العائلات بعرض يسري على مدار العام، كما يتيح المتحف للأطفال ما دون 13 عاما الدخول مجانا.

وأوضح متحف اللوفر أبوظبي أن الأنشطة التي يقدمها ضمن عروضه تشمل: الانخراط في الثقافة الإماراتية من خلال مشاهدة عرض العيالة وتذوق القهوة العربية في عطلات نهاية الأسبوع، وزيارة متحف الأطفال والتجول في قاعات العرض لاكتشاف أكثر من 600 قطعة فنية من آثار عصر ما قبل التاريخ وصولا إلى الفن المعاصر، والتي تصور إبداع الإنسانية من خلال اللوحات والمنحوتات والمقتنيات الأثرية وغيرها من القطع الفنية.

وتشمل العروض السفر على طرق الجزيرة العربية القديمة من خلال معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية: روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور" الذي تم افتتاحه مؤخرا، مع تذوق أشهى المأكولات والمشروبات، وتأمل انعكاس شمس أبوظبي وهي في طريقها إلى المغيب، على قبة المتحف، وذلك من شرفة الفن.

ونوّه إلى أنها تشمل أيضا التعرف إلى ثقافة المانجا اليابانية من خلال مساحة مخصصة للعائلات والشباب، والسفر إلى أبعاد أخرى من خلال الواقع الافتراضي، والاستمتاع بالألعاب الإلكترونية القديمة، فضلا عن قراءة القصص المصورة اليابانية والمشاركة في ورش عمل حول فن المانجا، وتأمل الهندسة المعمارية المذهلة للمتحف من خلال جولة الهندسة المعمارية، والتي تكشف سر "شعاع النور" الذي يتسلل من قبة المتحف.

وتتضمن تسجيل الأطفال في إحدى ورش العمل المتنوعة، بما في ذلك "ضع قناعك"، و"آثار أقدام الحيوانات"، و"بداية الكتابة"، والاستراحة من التجول في المتحف والتمتع بالمأكولات في مقهى المتحف المطل على الخليج العربي، أو احتساء فنجان من القهوة في مقهى "أبتيتود" الواقع في حديقة المتحف.