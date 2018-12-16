مصادمات بين الشرطة الفرنسية وأصحاب "السترات الصفراء" في باريس

وقعت مصادمات صباح اليوم ،السبت، بين الشرطة الفرنسية وأصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة باريس.

وحاولت الشرطة الفرنسية تفريق المتظاهرين من أصحاب "السترات الصفراء" المتجمعين في الشانزليزيه، وذلك باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان طلائع متظاهري "السترات الصفراء" قد بدأوا في التدفق باتجاه جادة الشانزليزيه صباح اليوم، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي من المظاهرات التي تشهدها أنحاء فرنسا.

وأعلنت السلطات الفرنسية نشر 8 آلاف عنصر من قوات الأمن و14 آلية مدرعة في باريس، تحسبا لمظاهرات جديدة دعت إليها حركة "السترات الصفراء".. في الوقت نفسه، ستُجرى عمليات تفتيش في الطرق ومحطات القطارات ووسائل النقل المشترك في العاصمة.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، من بروكسل إلى "الهدوء"، مشيرا إلى أن "الحوار لا يتم باحتلال الأماكن العامة والعنف".