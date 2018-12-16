شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك غدا فى احتفال الرياض عاصمة الإعلام العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‏يشارك وفد من جامعة الدول العربية ‏برئاسة السفير بدر الدين علالى ‏الأمين العام المساعد للجامعة رئيس قطاع الاتصال والإعلام فى الاحتفال الذى تقيمه وزارة الإعلام السعودية غدا الاثنين بمناسبة اختيار الرياض عاصمة للإعلام العربى. ‏وكان مجلس وزراء الإعلام العرب فى الاجتماع الذى أقيم فى مايو 2018 ‏قد اختار الرياض عاصمة للإعلام العربى 2018- 2019. ‏ وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية أنه على هامش الاحتفالات سيترأس السفير بدر الدين علالى الملتقى ‏الإعلامى العربى ‏الذى سيعقد تحت شعار الحملة الإعلامية العربية لتحقيق التنمية المستدامة 2030. ‏ويعقد الملتقى تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن الحملة الإعلامية العربية لتحقيق التنمية المستدامة، ويشارك به نخبة من الإعلاميين للاستفادة ‏من خبراتهم فى بلورة رؤية لتنفيذ الحملة. ‏ كما تستضيف السعودية على هامش الاحتفال، الاجتماع الثالث عشر للجنة العربية للإعلام الإلكترونى ‏فى 19 ديسمبر 2018. ويدير الاجتماع مدير إدارة ‏الأمانة الفنية ‏لمجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية الوزير مفوض فوزى الغويل، ‏وستشارك فيه الدول الأعضاء باللجنة، وستبحث اللجنة عددا من البنود الهامة فى مقدمتها تطوير أعمال اللجنة ‏وتعزيز دورها ‏فى تنفيذ الأنشطة الواردة فى الخطة المتعلقة بها وكذلك بحث مقترحات مصر بشأن ‏إنشاء قناة على موقع اليوتيوب للجنة.

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