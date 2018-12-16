وشارك الحساب الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية على "تويتر"، فيديو لزيارة ولي العهد السعودي إلى حي الطريف، وكان بصحبته الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، والأمير عبد العزيز بن تركي، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة.
وحرص العديد من المواطنين هناك على التقاط صور "سيلفي" مع الأمير محمد بن سلمان.
ويظهر في الفيديو مواطن يقول لابن سلمان "محظوظ والله محظوظ اللي ياخد معك سيلفي"، ليرد عليه بطريقة غير تقليدية، قائلا له: "أنا اللي محظوظ إني آخد معكم سيلفي".
يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن مؤخرا مشروع تطوير حي الطريف، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون.
ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، ورصدت الدولة له أكثر من 394,000,000 ريال "الدولار يساوى 3.75 ريال" وبدأ العمل به في 2011.
والمعروف أن حي الطريف من أهم المواقع التاريخية في المملكة، كونه الحي الأول لعاصمة الدولة السعودية الأولى، وتأسس في القرن الخامس عشر الميلادي، وبني على الأسلوب المعماري النجدي المتميز.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... تصريح "غير تقليدي" من محمد بن سلمان في حضور الوليد بن طلال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .