بالفيديو... تصريح "غير تقليدي" من محمد بن سلمان في حضور الوليد بن طلال

وشارك الحساب الرسمي لهيئة تطوير بوابة الدرعية على "تويتر"، فيديو لزيارة ولي العهد السعودي إلى حي الطريف، وكان بصحبته الملياردير السعودي، الأمير الوليد بن طلال، والأمير عبد العزيز بن تركي، نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وحرص العديد من المواطنين هناك على التقاط صور "سيلفي" مع الأمير محمد بن سلمان.

ويظهر في الفيديو مواطن يقول لابن سلمان "محظوظ والله محظوظ اللي ياخد معك سيلفي"، ليرد عليه بطريقة غير تقليدية، قائلا له: "أنا اللي محظوظ إني آخد معكم سيلفي".

يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن مؤخرا مشروع تطوير حي الطريف، بحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون.

ويعد حي الطريف أهم معالم الدرعية التاريخية، والعنصر الأساسي للتطوير فيها، ورصدت الدولة له أكثر من 394,000,000 ريال "الدولار يساوى 3.75 ريال" وبدأ العمل به في 2011.

والمعروف أن حي الطريف من أهم المواقع التاريخية في المملكة، كونه الحي الأول لعاصمة الدولة السعودية الأولى، وتأسس في القرن الخامس عشر الميلادي، وبني على الأسلوب المعماري النجدي المتميز.