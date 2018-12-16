أسباب حساسية الصدر وكيفية علاجها بالأعشاب

حساسية الصدر أحد أنواع حساسية الجهاز التنفسي التي تنتشر بين الكثيرين، وترجع إلى الكثير من الأسباب أهمها استنشاق الغبار والأدخنة وأنواع من العطور، وفيما يلي أهم أسباب وأعراض حساسية الصدر وأبرز الأعشاب التي تساعد في علاجها.

تعرض الجهاز التنفسي إلى الغبار والأدخنة واستنشاق أنواع معينة من العطور خاصة الرديئة.

قد تحدث حساسية الصدر نتيجة التعرض إلى أنواع من العدوى التي تصيب الجهاز التنفسي مثل الالتهابات الرئوية ونزلات البرد.

التغييرات في حالة الطقس بين البرودة والجو الجاف والذي يساعد على التسبب في الإصابة بالحساسية الصدرية.

التعرض إلى الاضطرابات النفسية والتوتر والقلق يحفز الجسم على الإصابة بحساسية الصدر.

الإجهاد الشديد والعمل لفترات طويلة دون راحة أو الإفراط في التمارين الرياضية.

الإصابة بالسعال الشديد لفترات طويلة.

صعوبة التنفس مع صدور صوت يشبه الصفير أثناء التنفس خاصة أثناء فترة النوم.

الإصابة بالثقل في منطقة الصدر.

إيجاد صعوبة عند التحدث.

أسباب حساسية الصدر:أعراض حساسية الصدر:

علاج حساسية الصدر بالأعشاب 1. اليانسون

يعد اليانسون من الأعشاب المهمة التي تحتوي على الزيوت الطبيعية، والتي تستخدم لعلاج حالات الربو والحساسية الصدرية، ويتم نقع اليانسون في الماء المغلي ثم يتم تناوله مرتين خلال اليوم.

2. العرقسوس

يساعد العرقسوس على علاج الكثير من الأمراض منها الحساسية الصدرية، وهذا من خلال نقع العرقسوس في الماء ويتم غليه لمدة لا تقل عن النصف ساعة وتركه حتى يبرد ثم يتم تناوله.

3. القهوة

القهوة تحتوي على مواد غذائية مميزة تساعد على علاج الحساسية التي تصيب الصدر، منها الثيوبرمين والثيوفيلين إلى جانب الكافيين، وهي تساعد على فتح ممرات الشعب الهوائية، كما أنها تسهم في التخلص من التقلصات التي تصيب الإنسان أثناء الإصابة بنوبات الربو.

4. الأفدرا

من أنواع الأعشاب التي تحتوي على مركب الأفدرين، والذي يساعد على العلاج لحالات الربو والالتهاب الشعبي الناتج عن الإصابة بحساسية الصدر.

من المهم الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها غبار وأدخنة، والتي تتسبب في الإصابة بحساسية الصدر.

الابتعاد عن الأشخاص المدخنين قدر الإمكان.

الحرص على التهوية الجيدة للمنزل.

تناول الغذاء الصحي ممثلاً في الخضراوات والفواكه والأطعمة التي تحتوي على البروتين.

الحرص على ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج في الجو البارد.

تناول المشروبات الساخنة التي تساعد على التقليل من حدة حساسية الصدر والتقليل من مضاعفاتها.

نصائح للوقاية من حساسية الصدر