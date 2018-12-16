تحذير من تطبيق للهواتف يتسبب في سرقة أموال المستخدمين

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كتب - عاصم الأنصاري:

حذّر خبراء في شركة "ESET" المتخصصة بأمن المعلومات، من تطبيق جديد يتسبب باختراق بيانات الهواتف، وسرقة أموال المستخدمين.

ووفق ما ذكت وكالة "فيستي" الروسية، يوضح الخبراء أن التطبيق المذكور يدعى "Android Optimization"، وهدفه وفقًا لمصمميه تسريع أداء الهواتف والأجهزة التي تعمل بأنظمة "أندرويد".

لكن تبين أن الـ"هاكرز" يستخدمون التطبيق لاختراق الهواتف وتحميل برمجيات خبيثة فيها لسرقة الأموال من الحسابات الإلكترونية.

وبعد تحميل التطبيق في الهاتف، يبدأ فيروس من نوع "Trojan" بالوصول إلى مختلف برامج الجهاز، وخصوصًا "باي بال" الذي يستعمل للدفع الإلكتروني. وبعد اختراقه، يقوم الفيروس بتحويل الأموال من البطاقات المصرفية المبرمجة في هذا البرنامج إلى حسابات القراصنة.

كما أنه قادر على الوصول إلى بيانات "جيميل" و"فايبر" و"سكايب" و"واتساب" و"جوجل بلاي".​