"التموين": محددات الدعم سترتبط بالإنفاق وليس الدخل

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن 70 مليون مواطن يستحقون الدعم السلعي، فضلا عن 80 مليون مواطن يستحقون دعم الخبز.

وأضاف "العشماوي"، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري عبر شاشة "dmc": "محددات الدعم سترتبط بالإنفاق وليس بالدخل"، مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد دخل المواطنين خصوصا إذا كانوا يعملون في القطاع غير الرسمي، ولكن يمكن تحديد الإنفاق عن طريق فواتير الكهرباء والماء والغاز والأملاك والعقارات.

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وأشار مساعد أول وزير التموين إلى أن هناك لجنة ستشكل من الحكومة، تحدد الدعم الذي يقدم للمواطنين.