بعد حديث "مدبولي" عنها.. ما هي مدن "الجيل الرابع"؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتتاح مشروعات في عدة مجالات الموقف التنفيذي للأعمال المختلفة بمدن الجيل الرابع، مضيفا خلال أن مئات الآلاف من شبابنا يفتحون بيوتا من هذه المشروعات القومية، التى يتبناها الرئيس.

وأشار مدبولي إلى أنه تم الانتهاء من الدور الـ11 في أول 3 أبراج بالعلمين الجديدة، لافتًا إلى أن الشركات المقاولات المصرية بتحقق معدلات كبيرة في التنفيذ، موضحًا أن الصيف المقبل ستكون المدينة في شكل جديد ومختلف تماما.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مدن الجيل الرابع.

- المدن الجديدة التي إنشاتها مصر هي: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - شرق بورسعيد - المنصورة الجديدة - الإسماعيلية الجديدة – الجلالة - الشيخ زايد الجديدة - واحة أكتوبر - غرب بني سويف - ملوي الجديدة - ناصر غرب أسيوط - غرب قنا - توشكى الجديدة"

- تعتمد على شبكة مرافق ذكية، وهي أنظمة شبكية لإدارة وتشغيل كافة المرافق الحيوية بالعاصمة منها الكهرباء والمياه والغاز، يمكنها مراقبة الاستهلاك واستخلاص هذه المعلومات من خلال العدادات الذكية الرقمية، ما يتيح الاستخدام الأمثل للمرافق عن طريق توزيع الفائض المنتج من إحدى الشبكات إلى الشبكات الأخرى بما يضمن تخفيف الأحمال وتقليل تكلفة التشغيل.

- تحتوي على مستشعرات وحساسات الذكية ومحولات البيانات الذكية، بحيث تستطيع معالجة وتحليل البيانات وتظهرها في شكلها النهائي من خلال مراكز تشغيل وتحكم، منها كاميرات المراقبة وأنظمة العدادات الذكية وأنظمة المرور وساحات الانتظار الذكية، إضافة إلى أنظمة الإنارة والإعلانات التجارية الذكية.

- تستند في تصميمها على بنية رقمية موحدة حيث تعد عنصرا رئيسيا من عناصر البنية التحتية للمدينة الرقمية، وهي أول مراحل تنفيذ المدن الجيل الرابع، والتي تعتمد على شبكة عريضة من كوابل الألياف الضوئية، تغطي المدينة وترتبط مع الشبكات الداخلية وشبكات الجيل الرابع من خلال محولات ربط لضمان تغطية كل احتياجات المدينة وجميع خدماتها.