شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكورى الجنوبى يتوجه للجزائر ضمن جولة تشمل تونس والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه رئيس الوزراء الكورى الجنوبى لى ناك-يون اليوم الأحد، إلى الجزائر فى جولة أفريقية تتضمن أيضا زيارة تونس والمغرب، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادى مع هذه الدول.

وذكر مكتب لى- وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن زيارة المسؤول الكورى الجنوبى تستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية لبلاده مع الدول الثلاث، خاصة فيما يتعلق بتوسيع نطاق النشاط التجارى للشركات الكورية الجنوبية بأسواق المغرب العربى.

ومن المقرر أن يلتقى لى مع نظيره الجزائرى أحمد أويحيى، لمناقشة سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما. وأثناء اللقاء، يخطط لى لطلب دعم الحكومة الجزائرية لتوسيع نطاق الأعمال التى تنفذها شركات بلاده فى المشاريع الإنشائية ومشروعات البنى التحتية بالجزائر.

وأضاف مكتب "لى" أنه- خلال زيارته إلى تونس المزمعة فى الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر الحالى- سيلتقى بالرئيس الباجى قائد السبسى وغيره من كبار المسئولين بتونس.

وخلال زيارة "لى" للمغرب فى الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر، سيلتقى مع رئيس الوزراء المغربى سعد الدين العثمانى، كما يخطط لتوجيه طلب إلى حكومة الرباط لدعم شركات بلاده لتوسيع نطاق أنشطتها بالمشاريع الضخمة بالمغرب.

وبينما زار رئيس الوزراء الكورى الجنوبى السابق تشونج هونج وون المغرب فى عام 2014، تعتبر هذه الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس وزراء كورى جنوبى إلى الجزائر وتونس، وتقع هذه الدول الثلاث فى نقطة استراتيجية تربط أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.