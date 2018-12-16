شكرا لقرائتكم خبر عن قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن ريمون وتنقل 120 أسيرا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلى، اقتحمت قسم رقم 2 فى سجن ريمون فجر اليوم الأحد، وأجرت تفتيشا فى كافة غرف القسم وعبثت بمقتنيات الأسرى.
وأضافت الهيئة، فى بيان اليوم، "أن إدارة السجن قامت بنقل جميع أسرى القسم وعددهم 120 أسيرا من أسرى حركة "فتح" إلى أقسام أخرى"، وأوضحت أن عملية التفتيش والاقتحام ما زالت قائمة ومستمرة.
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