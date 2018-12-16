شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة وغارات جوية فى الحديدة بغرب اليمن بعد هدنة الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت اشتباكات عنيفة ووقعت غارات جوية فى محافظة الحديدة غرب اليمن رغم التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار فى السويد فى محادثات السلام اليمنية، بحسب ما أعلنت مصادر قريبة من الحكومة الأحد.

وقال مصدر فى القوات الموالية للحكومة، إن 29 مسلحا على الأقل قتلوا، بينهم 22 من الحوثيين فى الاشتباكات والغارات فى المحافظة ليل السبت.