طن السيخ بـ(65) ألف جينه وتوقف محلات عن البيع

شهاب محمد - الخرطوم - حديد التسليح

الخليج 365 :

كشفت جولة عن ارتفاع حاد في أسعار مواد البناء مع توقف بعض المحلات عن البيع لحين إشعار آخر ، وذلك بسبب التصاعد المضطرد والمستمر في الدولار .

وأكد تجار مواد البناء الذين تحدثوا بحسب صحيفة الأخبار أن الأسعار في كل مواد البناء شهدت زيادات حادة ، مؤكدين أن بعض المصانع أوقفت البيع ، فيما باعت الأخرى بالسعر الجاري للدولار .

وكشف تجار عن تكبدهم خسائر بعد شراء مواد البناء بأسعار عالية وبيعها في الأسواق بالكاش في سبيل الحصول على النقد (البيع بالكسر) علماً بأنهم خسرانين .