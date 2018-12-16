طن السيخ بـ(65) ألف جينه وتوقف محلات عن البيع

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الخليج 365 :
كشفت جولة عن ارتفاع حاد في أسعار مواد البناء مع توقف بعض المحلات عن البيع لحين إشعار آخر ، وذلك بسبب التصاعد المضطرد والمستمر في الدولار .
وأكد تجار مواد البناء الذين تحدثوا بحسب صحيفة الأخبار أن الأسعار في كل مواد البناء شهدت زيادات حادة ، مؤكدين أن بعض المصانع أوقفت البيع ، فيما باعت الأخرى بالسعر الجاري للدولار .
وكشف تجار عن تكبدهم خسائر بعد شراء مواد البناء بأسعار عالية وبيعها في الأسواق بالكاش في سبيل الحصول على النقد (البيع بالكسر) علماً بأنهم خسرانين .
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