المريخ يتغلب على الامل عطبرة بهدفين نظيفين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصل المريخ توهجه وحقق فوزا غاليا على الامل عطبرة بهدفين دون مقابل في مباراة ملحمية نبمدين الحديد والنار حيث نال هدفي المريخ اللاعبين محمد هاشم التكت ورمضان عجب ليصل المريخ بنقاطه الى 4 نقاط من فوز وتعادل

شهد الشوط الاول قوة هجومية للامل وكاد اللاعب محمد بابو ان يصل الى شباك المريخ لكن دفاع المريخ بجانب الحارس ابوعشرين حا دونه والشباك.. وبذل فيه المريخ كذلك جهدا كببرا لافتتاح التسجيل لكن دفاع الامل بقيادة اللاعب ياسر الفولة ابطل اخطر فرص الشوط الاول من اللاعبين العجب والغربال

انتهي الشوط الاول بين المريخ الامل عطبرة بدون اهداف في اللقاء الذي احتضنته مدينة الحديد والنار في بطولة الدوري لحساب المجموعة الاولي وفي الشوط الثاني نشطت العاب المريخ واحرز له اللاعب محمد التكت هدف التقدم ..

حاول الامل ادراك التعادل الا ان الحارس ابوعشرين ابعد اخطر الفرص من اللاعب محمد بابو والتي ابعدها وسط دهشة المتابعين و الانصار من الناديين

حاول المريخ اضافة هدف ثاني وقاد طلعة خطيرة على مرمي الامل لكن دفاع الامل كان لها بالمرصاد في الدقيقة 77 من اللقاء

على مستوى الدفاع نجح اللاعب التاج ابراهيم في ابعاد اخطر فرص اللاعب سليم محمد الذي لعب على الجهة اليسرى للامل ليبعد الخطر على مرمي المريخ

التوازن الدفاعي للمريخ حال كثيرا بين الامل وهدفه في تعديل النتيجة طوال الحصة الاولي وجزء كبير من الشوط الثاني

بطاقة صفراء للغربال

منح الحكم عادل مختار المهاجم محمد عبد الرحمن بطاقة صفراء بحجة تعطيل اللعب بعد ان سقط بداع الاصابة للعلاج

اجرى مدرب المريخ تعديلا بخروج اللاعب المصاب محمد عبد الرحمن في الدقيقة 43 من الشوط الثاني

واصل المريخ ضغطه على الامل وقاد له اللاعب رمضان عجب طلعة هجومية على مرمي الامل ابعدها كابتن بشير .

قاد اللاعب ابوالقاسم طلعة هجومية ابطل مفعولها اللاعب صلاح نمر

هدف قاتل للمريخ

في الدقيقة 46 اطلق اللاعب رمضان عجب رصاصة الرحمة على الفهود باحراز هدف ثاني للمريخ من تمريرة اللاعب التكت من الجهة اليمني حولها لسيف تيري تصل الى العجب يودعها الشباك هدفا ثانيا للمريخ

نشط الامل من العابه لكن دون جدوي .. في الجز الاخير من اللقاء كاد اللاعب سيف ان يضيف الهدف الثالث لكن سوء الطالع حرمه لينتهي اللقاء بفوز المريخ على امل الحديد والنار بهدفين