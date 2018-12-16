مدير عام فضائية الهلال تؤكد نقل لقاء الهلال والافريقي التونسي تلفزيونيا

شهاب محمد - الخرطوم - فاطمة الصادق الخليج 365 : اعلنت الاستاذة فاطمة الصادق مدير عام قناه الهلال الفضائيه خلال صفحتها بالفيسبوك عن اكتمال كافه ترتيباتها لنقل مباراه الهلال والافريقي التونسي علي الهواء مباشرة من الملعب الاولمبي برادس والتي ستنطلق في تمام الساعه السادسة بتوقيت السودان مساء الاحد ضمن جولة الذهاب من دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا . ويجدر ذكره ان قناة الهلال كانت قد نقلت لقاء الهلال ضد جيش زنزبار والذي كسبه الهلال بهدفين في اياب الدور التمهيدي ومعلوم ان لقاء الغد هو على ذهاب الدور الاول لبطولة الابطال الافريقية

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