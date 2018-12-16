شهاب محمد - الخرطوم - الجزائر 4 آلاف مهاجر غير شرعي وصلوا إسبانيا خلال 10 أشهر

الخليج 365:

أظهرت وثيقة جديدة أن ما يقارب 4 آلاف مهاجر غير شرعي من الجزائر وصلوا إلى المملكة عبر البحر أو المنافذ البرية سبتة ومليلية، بحسبما ذكرته صحيفة “الشروق” الجزائرية يوم السبت.

ووصل المهاجرون غير الشرعيين إلى إسبانيا في الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى 31 أكتوبر من العام نفسه، في قائمة تصدرها الحراقة المغاربة بـأكثر من 11 ألف “حراق”.

وأوضحت إحصائيات المحافظة السامية للاجئين بإسبانيا التي تم إعدادها بالتعاون مع هيئات حكومية إسبانية ومنظمات وجمعيات أخرى غير حكومية، أن المهاجرين غير الشرعيين الجزائريين الذين وصلوا البلاد قد بلغ عددهم 3955 شخصا، في حين كان العدد يقدر خلال الفترة ذاتها من 2017 بـ 3729 مهاجرا.

وحسب الوثيقة ذاتها فإن عدد الجزائريين الواصلين إسبانيا يمثل 7 بالمائة من مجمل الذين وصلوا برا وبحرا خلال الفترة نفسها، والمقدر عددهم بأكثر من 53 ألف شخص.

وحل المهاجرون الجزائريون في الصف الخامس من حيث العدد في قائمة تصدرها المغاربة الذين بلغ عدد الواصلين منهم 11 ألفا و446 شخصا (21 بالمائة)، وغينيا ثانيا بـ11 ألفا و150، ثم مالي في المرتبة الثالثة بـ8465، وكوت ديفوار بـ4497.

هذا وقالت الصحيفة الجزائرية إنه يضاف لهؤلاء الأشخاص الـ4 آلاف الواصلين إلى إسبانيا، ما يفوق من 1000 مهاجر غير شرعي آخر وصلوا السواحل الإيطالية انطلاقا من عنابة والطارف وصولا إلى جزيرة سردينيا وهذا حسب إحصائيات رسمية لوكالة “فرونتكس” والسلطات الإيطالية.

روسيا اليوم