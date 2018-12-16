الهلال يرتدي الازرق وبطل تونس بالاحمر والابيض في لقاء رادس 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلنت قناه الهلال الفضائيه عن اكتمال كافه ترتيباتها لنقل مباراه الهلال والافريقي التونسي علي الهواء مباشرة من الملعب الاولمبي برادس والتي ستنطلق في تمام الساعه السادسة بتوقيت السودان امسية الاحد ضمن جولة الذهاب من دور ال 32 لدوري ابطال افريقيا ؛ هذا وسيرتدي الهــلال اللون الازرق بينما سيرتدي الفريق المستضيف الاحمر والأبيض ..

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