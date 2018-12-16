الهلال يحل ضيفا ثقيلا على الافريقي التونسي مساء اليوم 

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال الخليج 365 : يخوض هلال السودان السادسة من مساء اليوم بملعب رادس الدولي واحدة من اشرس مواجهاته في ابطال افريقيا حينما يحل ضيفا ثقيلا على الافريقي في ذهاب دور الـــــــ(32) في الطريق الى دور المجموعات وكان الهلال قد حقق انجاز طيبا في الموسم الحالي بالفوز في لقاءات الدور التمهيدي ويتوقع ان يلعب بذات التشكيلة التي لعبت مباراتي التمهيدي ضد الجيش الزنزباري تحت قيادة التقني الزعفوري الذي يبحث عن الانجاز في ملعب الدم والنار الذي يعرفه الهلال جيدا وحقق فيه نتائج جيدة على اندية تونسية ويسعي الهلال صاحب المجد المحلي على تحقيق انطلاقة قوية على مستوى الابطال يستعيد ذاكرة 2007 وسيدخل نجوم الهلال اللقاء لاجل النتيجة الطيبة.

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