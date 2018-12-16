العين الإماراتي يجندل الترجي التونسي في كأس العالم للأندية

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شهاب محمد - الخرطوم - العين الإماراتي يقسو على الترجي التونسي
الخليج 365 :
فاز العين الإماراتي على الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”السبت” في ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وسجل للعين كل من محمد أحمد، حسين الشحات، وبندر الأحبابي (60).
وضرب العين موعداً في نصف النهائي مع ريفر بليت الأرجنتيني، المتوج بلقب كوبا ليبارتادوريس.
وسيلاقي الترجي فريق غوادالاخارا المكسيكي من أجل الفوز بالمركز الخامس.
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