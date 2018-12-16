ارتفاع جديد في أسعار الأدوية ومطالبات بحلول عاجلة لتدارك الأزمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت متابعات (الجريدة) أمس، عن زيادات جديدة وصفت بالكبيرة في أسعار الأدوية بما فيها المصنعة محلياً، وارتفع سعر عقار (الاسبرين) من 18 الى 30 جنيهاً، و(كافونيل) من 22 الى 60 جنيهاً، فيما وصلت نسبة الزيادة في اسعار أدوية السكري والضغط 150%.

وأرجعت مصادر طبية تلك الزيادات، لتحديد سعر دولار استيراد الدواء وفقاً لآلية تحديد سعر الصرف، والبالغ 47,5 جنيهاً، وتوقعت استمرار الزيادات في الأسعار.

وقللت ذات المصادر من رهان الحكومة على الصناعة الدوائية الوطنية، واستندت على ان المصانع المحلية تواجهها اشكالات بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان، وحذرت في الوقت ذاته من استفحال أزمة الدواء وتأثيرها على حياة المواطنين، وطالبت الحكومة بإيجاد حلول عاجلة منعاً لحدوث كارثة دواء بالبلاد .

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