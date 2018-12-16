أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الاحد الموافق16ديسمبر2018

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 16\12\2018م العملة الصرف مقابل الجنيه وفق بيانات اخبار السودان الدولار الامريكي 70 جنيه الريال السعودي 18.70جنيها الدرهم الاماراتي 20جنيها اليورو 78 جنيه الجنيه الاسترليني 88 جنيه الجنية المصري 3.80 جنيه الريال القطري 18.98 جنيه

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