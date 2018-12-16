شهاب محمد - الخرطوم - رئيس منظمة الحج الإيرانية يتوجه للسعودية للتفاوض حول شؤون الحج العام المقبل

الخليج 365:

توجه رئيس منظمة الحج و الزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، صباح اليوم الأحد، مع وفد مرافق له إلى السعودية للتفاوض حول شؤون الحج للعام المقبل.

طهران — سبوتنيك. وحسب ما نقلت وكالة أنباء “إيسنا”، أكد رشيديان، أن “شؤون الحجاج الإيرانيين واستئناف رحلات العمرة وزيادة حصة إيران في الحج من أهم المواضيع التي سيتم البحث عنها في لقاء المسؤولين السعوديين”.

يذكر أن إيران كانت قد منعت قبل عامين مواطنيها من المشاركة في الحج بعد خلاف دبلوماسي بين السعودية وإيران، واتهمت طهران السعودية بالعجز لإدارة شؤون الحج على خلفية حادثة تدافع منى في عام 2015 التي أدت إلى مقتل 2121 شخصا بينهم 464 إيرانيا.

وفي وقت سابق أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أن 1.2 مليون إيراني كانوا قد سجلوا، في السنوات الماضية، في قوائم موسم الحج المقبل.

سبوتنيك