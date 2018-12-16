شهاب محمد - الخرطوم - العين الإماراتي يقسو على الترجي التونسي الخليج 365: حقق العين الإماراتي فوزا كبيراً على نظيره الترجي الرياضي التونسي بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم السبت في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة الإمارات. وسجل كل من محمد أحمد (2) والمصري حسين الشحات (16) وبندر الأحبابي (60) ثلاثية الفريق الإماراتي. ويلتقي العين الإماراتي بعد هذه المواجهة، فريق ريفر بليت الأرجنتيني بطل أمريكا الجنوبية، في نصف نهائي الموندياليتو. وسيلاقي بطل قارة أفريقيا الترجي فريق غوادالاخارا المكسيكي من أجل الفوز بالمركز الخامس. وكان العين قد عبر الدور التمهيدي بعد التغلب على ويلينجتون النيوزيلندي بركلات الترجيح، علما بأن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (3-3). عربي21

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