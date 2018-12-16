نافع: الغرب اقتنع بأن نظامنا لن يتغير ومافي مظاهرة بتنجح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقرّ القيادي بالمؤتمر الوطني نافع علي نافع، بإصابة كثير من منسوبي حزبه بالإحباط جراء الضائقة المعيشية.

ودعا نافع عضوية الحزب لترك الإحباط جانبًا، وقال” في سبيل الله قمنا وليس في سبيل الخبز والبنزين والعربات الفارهة”.

وقطع نافع بحسب تصريحات أوردتها صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأحد” بأن المؤتمر الوطني أكثر حزب مؤسس في العالم، وقال” يئس الذين يودون تغيير النظام لأنهم غير قادرين على ذلك، بيد أنهم يعتقدون أن الضائقة المعيشية هي الوسيلة الوحيدة لفض الشعب من الإنقاذ”.

وأضاف” المظاهرات لن تطلع ولن تنجح”، وتابع” قالوا جمعة المظاهرات وأنا ما سمعت غير ثلاثة شفع حرقوا ثلاثة لساتك”.

وأعلن نافع عن بدء معركة مواجهات مع الذين يودون أن يقيفوا سدًا في وجه مسيرة الإنقاذ، وأردف” أعداؤنا شغالين ليل نهار بالداخل، ودعا أعضاء حزبه بالتبختر لإرهاب الأعداي، مؤكدًا أن الغرب اقتنع بأن النظام لن يتغير”.