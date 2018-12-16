شهاب محمد - الخرطوم - وزير الخارجية الألماني السابق يفضح دول الحصار: خططّوا لاجتياح قطر وهذا المسؤول الأمريكي منع ذلك

الخليج 365:

في تأكيدٍ جديد على ما كان يخطط له قادة دول الحصار تُجاه دولة قطر، كشف وزير الخارجية الألماني السابق زغمار غابرييل، السبت، خلال حديثه بـ”منتدى الدوحة”، إن الولايات المتحدة الأمريكية منعت اجتياحا عسكريا لقطر، في وقت اندلاع الأزمة الخليجية، قبل عام ونصف.

وأكد أن “وزير خارجية أمريكا السابق، ريكس تيليرسون، ساهم في منع حدوث هذا الأمر”.

وبحسب ما نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن غابرييل أكد أنه “ليس من الممكن أن ندافع عن قيم، ولا نقول شيئا عندما نرى أن جارا يحتل أراضي جاره”.

وأردف: “في أزمة الخليج لم نكن بعيدين عن تدخل عسكري، وتيليرسون قام بالكثير لكي لا يحدث هذا”.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية إن “السعودية وحلفاءها كانوا يخططون لهجوم عسكري على قطر قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقنعهم بعكس ذلك، خشية تحولها لحرب إقليمية”.

وتشهد منطقة الخليج أزمة بدأت منتصف 2017 عقب قطع السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر علاقاتها مع قطر.

وفرضت الدول الأربع “إجراءات عقابية” على قطر، متهمة إياها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى “فرض الوصاية على القرار الوطني القطري”.

وقال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن موقف بلاده لم يتغير في قضية الأزمة الخليجية مع الدوحة.

وأكد ضرورة “وقف الحصار المفروض، وحل المشاكل عبر الحوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول”.

وأضاف خلال كلمة له في افتتاح منتدى الدوحة الثامن عشر، أن “القمع والاستبداد، وازدواجية المعايير، وانتهاك حقوق الإنسان، أصبحت تهديدا للأمن الإنساني”.

وأشار أن “الاستقرار لا يجوز أن يقوم على القمع والظلم، فالسلم يقوم على العدل لا على الاحتلال”.

وقال “النزاعات الشمولية والإقصائية التي تجتاح العالم أنتجت أنظمة لا تعترف بحقوق الإنسان”.

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