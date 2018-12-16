الحكومة: قادرون على مواجهة الأزمات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الإعلام والاتصالات د.بشارة جمعة، إن السودان يفقد حلفاءه وأصدقاءه وأنه لا يقف وحيدًأ في مواجهة ظروفه الاقتصادية.

ورفض وصف ما يجري بأنه “حرب اقتصادية ومالية” على البلاد.

ونفى الوزير في تصريحات لصحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأحد” ما يتردد عن إفلاس الدولة وعجز حكومة الوفاق الوطني عن إدارة البلاد، مؤكدًا أن الحكومة ما تزال قادرة على إدارة البلاد، وأزماتها الطارئة.

وأوضح أن انعدام بعض الخدمات مسألة ظرفية عابرة ستعود بعدها الخدمات لطبيعتها.

صحيفة السوداني