دي ميستورا: اللجان الدستورية السورية ليست نابعة من قرار دولي وقد تكون نقطة انطلاق

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الدوحة- سبوتنيك. وأضاف دي ميستورا، في حلقة نقاشية حول "النضال من أجل العدالة" على هامش منتدى الدوحة اليوم الأحد، "الدستور هو نقطة الانطلاق، وتقسيم السلطات هو شيء مهم وكبير، وهي ليست ضمن القرار 2245".
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وأشار دي ميستورا إلى أنه حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول يعمل بنشاط للتوصل إلى حل للأزمة السورية.
وأوضح "يجب على الجميع أن يدركوا، أنه لا يمكن الفوز ببساطة.. وإن كان حل في سوريا لا يتضمن كلمة إشراك، ولم يتحقق من خلال دستور قوي وشامل، ستحصل مشاكل كبيرة".
ولفت إلى أن "السوريين هم من يجب أن يقرر، الأمم المتحدة مهمتها إطلاق عملية شاملة وقابلة للحياة".
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