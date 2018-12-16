بعد اعتراف الضابط... الكويت ترد رسميا على إعدام 50 عراقيا

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الجار الله تصريحاته التي رد فيه على الشرطي الكويتي، قائلا "نحن تابعنا ونتابع ما نشر وما بث خلال هذا الشريط وردود الفعل في العراق، واستطعنا أن نحصل من وزارة الداخلية على تقرير حول هذا الموضوع.

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وقال إن ما ورد في المقابلة لا يشير إلى أن القتلى من الجنسية العراقية، مشيرا إلى أن المتحدث عندما سئل عما إن كان الضحايا مواطنين عراقيين أم من "الحشد الشعبي"، كان رده بعدم تحديد الجنسيات، وقال إنهم من الأبرياء دون تحديد جنسياتهم.

وأضاف الجار الله أن "الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي للجنة الأمم المتحدة المعنية بموضوع الأسرى لم يتم خلاله التطرق إلى هذا الموضوع على الإطلاق".

وتابع "يجب ألا يأخذ الموضوع أكبر من حجمه"، مؤكدا على استعداد الكويت لتقديم مزيد من التوضيح للأشقاء العراقيين، لافتا إلى وجود تواصل بين سفارة الكويت في بغداد والمسؤولين هناك.

يشار إلى أن وزارة الخارجية العراقية، طالبت نظيرتها الكويتية بتقديم إيضاح حول مزاعم إعدام 50 مدنيا عراقيا كانوا مقيمين في الكويت عام 1991.