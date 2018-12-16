رئيس منظمة الحج الإيرانية يتوجه للسعودية للتفاوض

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© REUTERS / SUHAIB SALEM
يذكر أن إيران كانت قد منعت قبل عامين مواطنيها من المشاركة في الحج بعد خلاف دبلوماسي بين السعودية وإيران، واتهمت طهران السعودية بالعجز لإدارة شؤون الحج على خلفية حادثة تدافع منى في عام 2015 التي أدت إلى مقتل 2121 شخصا بينهم 464 إيرانيا.
وفي وقت سابق أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أن 1.2 مليون إيراني كانوا قد سجلوا، في السنوات الماضية، في قوائم موسم الحج المقبل.
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