الجيش الإسرائيلي يعلن الكشف عن نفق جديد لـ"حزب الله" على الحدود اللبنانية

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الأحد "بعد اكتشاف نفق هجومي آخر لـ "حزب الله"، تم تفخيخ مسار النفق مثلما تم تفخيخ المسارات الأخرى حيث يعرض كل من يدخل إليه من جانبه اللبناني نفسه للخطر".

وأضاف: "يجري جيش الدفاع أعمال دراسة داخل مسار النفق بالإضافة إلى تنفيذ النشاطات المختلفة في المسارات الأخرى وفق الخطة".

وتابع أدرعي: "تتحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن حفر الأنفاق الهجومية من داخل لبنان. والحديث عن خرق فادح للقرار 1701 وسيادة دولة إسرائيل".

ودخلت العملية العسكرية الإسرائيلية "درع الشمال" أسبوعها الثاني، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بكشف وتدمير ما قال إنها أنفاق هجومية حفرها تنظيم "حزب الله" اللبناني واخترقت عدة نقاط على طول الحدود مع لبنان.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من قبل "حزب الله" على العملية الإسرائيلية، حيث ما زالت مصادره كافة تلتزم الصمت، تماشيا مع سياسة "الغموض البناء" التي سبق أن شدد الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله مؤخرا على ضرورة اعتمادها في المواجهة ضد إسرائيل.