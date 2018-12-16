"بي كا كا" الإرهابية يحول مخيم مخمور بالعراق إلى قاعدة تدريب

أربيل / الخليج 365
أكد مسؤول الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم شمال العراق، كورمانج عبد الله، أنّ مسلحي منظمة "بي كا كا" الإرهابية حولوا مخيم مخمور للاجئين جنوبي أربيل، إلى قاعدة تدريب لاستخدام السلاح.
وفي حديثه للأناضول أشار عبد الله أنّ مسلحي التنظيم يمنعون أي أحد من دخول المعسكر لتقييم الأوضاع الإنسانية بداخله، حتى مسؤولي الأمم المتحدة.
وبين عبد الله أن سبب منع التنظيم دخول أي أحد إلى المعسكر، هو تحويله إلى قاعدة لاستخدام السلاح.
ولفت عبد الله إلى توجيه الأمم المتحدة تحذيرات متكررة للتنظيم تتعلق بالمخيم، قائلا : " لا يمكن قبول تحويل المخيم إلى قاعدة للتدريب على استخدام السلاح، إلا أنّ "بي كا كا" لم تكف عن فعل ذلك واستمرت في استخدامه للتدريب".
وأوضح أنّ الأمم المتحدة لم تقدم أي مساعدات إنسانية للنازحين في المخيم منذ 2014، بعد سيطرة بي كا كا عليه، وتعتبر مخيم مخمور معسكرا".
ويقع مخيم مخمور على بعد 65 كيلو مترا جنوب مركز مدينة أربيل، وعلى سفح جبل قره شوك الاستراتيجي.
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